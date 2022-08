Ujung Tombak Sektor Properti, Rumah.com Gelar Agent Awards 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Rumah.com sebagai portal properti di Indonesia yang menaungi lebih dari 12.000 agen properti menyelenggarakan Rumah.com Agent Awards 2022.

Peran agen properti sangat penting dalam mendorong penjualan produk hunian baik rumah tapak maupun hunian.

Country Manager Rumah.com Marine Novita mengatakan perkembangan industri properti Tanah Air yang bergulir selama ini tentu tak lepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak.

Salah satunya termasuk berkat motivasi dan prestasi para agen properti yang turut andil dalam menggairahkan aktivitas jual beli properti di seluruh penjuru daerah.

“Agen itu tetap semangat melakukan penjualan. Apa yang sekarang ini dicatatkan prestasi penjualan oleh bank dan developer itu peran besar dari agen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/8/2022)

Rumah.com Agent Awards 2022 yang diselenggarakan Rabu (24/8/2022) ini diadakan guna memberikan apresiasi kepada para agen properti yang berprestasi dan telah berkontribusi kepada Rumah.com selama beberapa tahun terakhir.

Adapun terdapat 20 kategori penghargaan versi Rumah.com dan 3 penghargaan top performing agent yang diseleksi langsung oleh Bank BTN.

“Kami sangat sadar betul bahwa tanpa peran serta agen properti, Rumah.com pun tidak akan sehebat sekarang. Untuk itu, penghargaan ini kami berikan bagi para agen yang berprestasi, loyal, dan tetap konsisten terhadap kami baik di masa pandemi maupun endemi. Ada 20 kategori penghargaan untuk agen yang dikurasi langsung oleh Rumah.com, sementara Bank BTN sebagai sponsor acara ini akan memilih 3 top performing agent,” katanya.

Kehadiran BTN sebagai bank sponsor di acara Rumah.com Agent Awards 2022, lanjutnya, sebagai wujud perseroan untuk lebih dekat lagi dengan para agen properti yang berperan sebagai pebisnis di sektor ini baik dalam segmen primary maupun secondary.

Sebagai penerima penghargaan, para agen yang menjadi pemenang sama sekali tidak melakukan registrasi melainkan murni dipilih oleh Rumah.com dan Bank BTN.

“Kami nilai berdasarkan kantor agensi dan teman-teman agen properti yang secara konsisten memberikan performa terbaiknya di Rumah.com, serta agensi yang melakukan penjualan terbesar versi BTN,” ucapnya.

Kriteria penilaian penghargaan didasarkan pada konsistensi performa dari agen properti dan kantor agensi, yakni bukan hanya dari berapa lamanya menjadi member di Rumah.com maupun nilai transaksi pembelian yang dilakukan.

Adapun Rumah.com justru mengikuti aktivitas yang terekam pada sistem seperti jumlah listing yang diunggah, jumlah listing terlihat, penggunaan fitur, dan lainnya.

“Saat ini kami lihat iklan listing dari para agen di Rumah.com sudah mengalami banyak kemajuan. Iklan terlihat lebih baik, informasi dan foto pun lebih lengkap dan bagus. Ini membuktikan kalau agen properti di Indonesia semakin serius dan profesional, sehingga kami harap penghargaan yang diberikan dapat menambah semangat dan komitmen mereka,” tutur Marine.

Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Hirwandi Gafar menuturkan pihaknya sangat mendukung kerja sama antara BTN dengan Rumah.com yang telah lama terjalin sebelumnya.

“Kegiatan Agent Award ini merupakan kelanjutan BTN dengan rumah.com melakukan kerjasama marketing bersama expo atau pemaeran perumahan virtual selama pandemi,” ujarnya.

Menurutnya, agen properti merupakan ujung tombak dari sisi perbankan dan juga developer sehingga memang memiliki peran yang sangat penting.

Terlebih, Rumah.com menaungi 12.000 hingga 13.000 agen properti sehingga memiliki potensi yang besar untuk pasar hunian primer maupun seken.

“Melalui agen properti ini juga dapat menekan fixed cost pengembang yang masih menggunakan marketing in house. Karena kalau kondisi penjualan lagi sepi, pengembang membayar biaya dengan jumlah tertentu setiap bulannya. Ini tentu berbeda bila menggunakan agen properti,” katanya.

Berikut daftar pemenang penghargaan Rumah.com Agent Awards 2022:

Top Performing Agency

Top Performing Agency Central Jakarta 2022: Melia Agency Top Performing Agency West Jakarta 2022: ERA Star Top Performing Agency East Jakarta 2022: RE/MAX Premier JGC Top Performing Agency South Jakarta 2022: Ray White Cipete Top Performing Agency North Jakarta 2022: MR Realty Top Performing Agency Bekasi 2022: Galaxy Media Property Top Performing Agency Depok 2022: Hotdeal Property Top Performing Agency Bogor 2022: Panen Properti Top Performing Agency Bandung 2022: Discovery Property Top Performing Agency Tangerang 2022: Harmony Realty Top Performing Agency Central Java 2022: ERA iREA SOLO Top Performing Agency East Java 2022: XMarks Mayjen Top Performing Agency Bali 2022: Total Property Top Performing Agency National 2022: MR Realty

Special Appreciation Award 2022

Special Appreciation Award 2022 Most Listings Uploaded: Century21 Metro Special Appreciation Award 2022 Highest Number of Agents: MR Realty

Top Performing Agent Award 2022

Top Performing Agent Award 2022 Most Active Agent: Yonathan Putra – Pashouses Top Performing Agent Award 2022 Most Exclusive Agent: Herry Tan – Ray White Summarecon Bekasi Top Performing Agent Award 2022 Top Agent: Felix Kuosanto – Harmony Realty Top Performing Agent Award 2022 Longest Active: Ade Saputra – KPro

The Best Performing Agency by BTN

Xavier Marks Indonesia ERA Indonesia Ray White Indonesia

