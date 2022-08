Astaga! Harga Telur Ayam Melambung Nyaris Rp31.000 per Kg

Bisnis.com, JAKARTA - Harga telur ayam hari ini, 22 Agustus 2022, terpantau mengalami kenaikan hampir mencapai Rp31.000 per kilogram (kg) setelah sebelumnya tertahan di kisaran Rp29.000 per kg dalam satu bulan terakhir.

Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), harga telur ayam mulai menembus angka Rp30.000 per kg sejak 16 Agustus 2022, dan terus mengalami reli kenaikan hingga hari ini, Senin (22/8/20222) yakni Rp30.700 per kg.

Sementara itu, harga telur ayam dalam satu bulan terakhir terus berfluktuatif di angka Rp29.000 per kilogram. Tercatat harga terendah pada 9 Agustus 2022, yakni tepat di Rp29.000 per kg. Setelah itu harga telur ayam terus mengalami kenaikan.

Sebelumnya, harga telur ayam mengalami kenaikan akibat harga pokok produksi atau HPP peternak sangat bergantung pada harga pakan impor untuk ayam seperti jagung dan soy bean meal yang saat ini terpantau juga tinggi.

Sekretaris Jenderal Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi menyebutkan bahwa saat ini harga pakan ayam mencapai Rp9.000 per kg yang menyebabkan kenaikan harga ayam hidup maupun telur.

“Dengan harga pakan Rp9.000 per kg, harga anak ayam Rp7.000 per ekor. Biaya pokok peternak per kg ayam hidup di kandang sudah Rp21.000,” ujarnya.

Sugeng menyampaikan, seharusnya harga acuan di kandang sebesar Rp20.000 per kilogram. Artinya, dengan kenaikan harga tersebut turut mengerek harga telur yang sebelumnya di kisaran Rp29.000 menjadi Rp30.700 per kilogram dalam satu minggu.

