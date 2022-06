Melihat Peluang Investasi Infrastruktur di Indonesia yang Cukup Menjanjikan

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia terus membangun infrastruktur untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani hidup dan meningkatkan produktivitas.

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki empat fokus anggaran, yaitu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.

Christovita Wiloto, Founder dan Chairman Indonesia Investment Forum mengatakan sektor Infrastruktur di Indonesia diperkirakan tumbuh pada CAGR sekitar 3 persen selama periode perkiraan.

"Pemerintah Indonesia meningkatkan kebutuhan investasi infrastrukturnya sebesar USD 429,7 miliar pada 2020-2024," ujar Christovita Wiloto dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (29/6/2022).

"Saat ini, pembiayaan infrastruktur melalui Pemerintah dan Skema Kerjasama Swasta telah mencapai 83 proyek dengan total investasi USD 40 miliar."

Meskipun 30 proyek dengan nilai total USD 50 miliar dihasilkan untuk skema pembiayaan belanja anggaran non-pemerintah. Skema KPBU (Public-Private Partnership) direncanakan untuk membangun 11 proyek dengan potensi nilai proyek Rp19,7 triliun pada 2020.

Melihat Indonesia memiliki peluang investasi yang besar, pihaknya menggelar Indonesia Investment Forum By Sector Series pada tanggal 6 dan 20 Juli, free webinar Road to New York, Indonesia Investment Forum, dengan topik Investasi di Infrastruktur Indonesia bagian 1 dan 2.

Sejumlah pembicara yang hadir adalah, Mychal Jefferson Chairman Hamershlag Private, Destiawan Soewardjono President Director Waskita Karya, Hendra Purnama Direktur Investasi Dayamitra Telekomunikasi, Christovita Wiloto Founder & Chairman Indonesia Investment Forum, dan Aline Wiratmaja Moderator Indonesia Investment Forum.

Forum ini membahas berbagai peluang investasi di Indonesia dan akan membuka dialog antara pelaku bisnis Indonesia sebagai target investasi dengan Investor Global.

"Tahun ini kami akan mengadakan New York Indonesia Investment Forum By Sector Series. Pada Juli dan Agustus 2022 kami akan mengadakan 3 webinar gratis. Pada September, Oktober, dan November 2022 kami akan mengadakan konferensi langsung di NYC," tutup Christovita.

