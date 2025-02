Rupiah pernah di bawah 8.000 per dolar AS sebelum era Reformasi. Krisis moneter membuat mata uang anjlok, ekonomi melorot, dan inflasi melambung.

Bisnis.com, JAKARTA – Publik dibuat kaget oleh Google yang menampilkan nilai tukar rupiah sebesar 8.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Itu karena berbanding terbalik dengan kenyataan mata uang Tanah Air dalam tren melemah di atas angka 16.000.

Sebenarnya, rupiah pernah berada di angka psikologis 8.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Terakhir kali pada awal 2012 yang bertahan hanya beberapa hari. Itu pun sedikit di bawah 9.000 per dolar AS. Capaian yang cukup langka setelah era reformasi.