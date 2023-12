Bisnis.com, JAKARTA - Program susu dan makan siang gratis dalam janji kampanye calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan masyarakat. Selain membutuhkan biaya yang jumbo, program susu gratis juga dihantui ihwal banjirnya impor susu ke Tanah Air.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat konsumsi susu per kapita Indonesia sebesar 16,27 kilogram per kapita per tahun. Tingkat konsumsi susu orang Indonesia masih di bawah rata-rata negara di Asia Tenggara lainnya.