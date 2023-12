Jasa Marga Sabet Predikat Juara 1 Kategori Perusahaan Go Publik Non Keuangan

Penghargaan ini berhasil mengulang kembali kesuksesan Jasa Marga yang pada tahun 2018 untuk Kategori BUMN Non Keuangan Listed.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyabet Juara 1 Kategori Perusahaan Go Publik Non Keuangan dalam Malam Penganugerahan Annual Report Award (ARA) 2022, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Setelah vakum selama beberapa tahun, Annual Report Award (ARA) kembali diselenggarakan pada tahun 2023 dengan tema "Integrated Mindset Toward Sustainbility for Long-Term Value Creation", untuk penilaian Annual Report atau Laporan Tahunan Tahun Buku 2022.

Kegiatan ARA 2022 terselenggara atas kerjasama dari 7 (tujuh) instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani mengatakan, penghargaan ini berhasil mengulang kembali kesuksesan Jasa Marga yang pada tahun 2018 untuk Kategori BUMN Non Keuangan Listed.

Ia menambahkan, pencapaian ini sekaligus menjadi bukti komitmen Jasa Marga yang terus berusaha mematuhi ketentuan keterbukaan informasi yang telah diatur oleh para regulator serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara maupun para Dewan Juri ARA tahun 2022. Penghargaan ini akan terus memotivasi kami dalam menunjukkan kinerja terbaik dan terus berupaya dalam mendorong pertumbuhan bisnis secara sehat dan berkelanjutan, termasuk dalam meningkatkan keterbukaan informasi yang menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk memberikan rasa aman dan percaya bagi pelanggan, stakeholder maupun masyarakat,” ujar Pramitha.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KNKG & Pengarah ARA Prof Mardiasmo menjelaskan, kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik governansi.

"Di antaranya dilakukan melalui penilaian terhadap Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keberlanjutan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan juga wajar, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA. Perhelatan ARA juga menggarisbawahi pentingnya Laporan Tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan," ujar Prof Mardiasmo.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang didaulat sebagai keynote speaker pada acara tersebut mengatakan apresiasinya kepada penyelenggara yang telah mengadakan ARA yang ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan laporan tahunan dengan baik.

"ARA ini merupakan penghargaan yang sangat kredibel dan menunjukkan perusahaan-perusahaan di tanah air memiliki tata kelola yang sangat baik dan dilaporkan secara transparan. Semoga penghargaan ini dapat memacu kinerja dari kita semua," ujar Azwar Anas.

Ketua Pelaksana ARA 2022 Sigit Pramono menjelaskan, ARA 2022 bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dan governance melalui Annual Report atau buku laporan tahunan sebuah perusahaan.

“Penghargaan Annual Report Award tahun 2022 diberikan kepada perusahaan yang dibagi dalam beberapa kategori. Masing-masing perusahaan diberikan nilai atas prestasinya dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2022. Tujuan kami mengadakan ARA tiap tahunnya adalah untuk merevitalisasi kualitas implementasi corporate governance melalui laporan tahunan yang andal dan akurat dari setiap perusahaan,” terang Sigit.

