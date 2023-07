Menanti 'Angin Surga' Aturan Devisa Hasil Ekspor Buat Kurs Rupiah

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam waktu dekat segera melaksanakan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang lebih maksimal, seiring dengan terbitnya peraturan pemerintah (PP) dan aturan turunan dari Kementerian Keuangan.

PP No. 36/2023, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 272/2023, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 36/2023, yang seluruhnya mengenai penempatan DHE dan sanksi, secara resmi mulai berlaku pada 1 Agustus 2023.

Sementara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah lebih dahulu mengeluarkan kebijakan soal DHE.