Indonesia Dinilai Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi di Dunia, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA - Mychal Jefferson, Chairman Hamershlag Private menilai Indonesia akan menjadi Kekuatan Ekonomi Terbesar ke 4 di dunia saat berbicara di webinar Road to New York, Indonesia Investment Forum.

Prediksi Mychal berdasarkan lokasi, sumber daya alam dan sumber daya manusia, terutama generasi muda. "Dan kami sebagai investor sangat tertarik untuk ikut berinvestasi di Indonesia," ujar Mychal.

Founder & Chairman Indonesia Investment Forum Christovita Wiloto juga menilai Indonesia memiliki peluang investasi bagi seluruh investor global.

"Kami sudah mengadakan Indonesia Investment Forum sejak 2013 di Singapore dan Hongkong, karena Indonesia memiliki kebutuhan yang sangat tinggi akan investasi, serta peluang investasi yang sangat besar bagi seluruh investor global."

Dalam webinar Invest in Indonesia Infrastructure Part 1 dan 2 ini dibahas mengenai pertumbuhan yang terus berlanjut dan kebutuhan pembiayaan projek-projek infrastruktur di Indonesia yang semakin meningkat.

"Dengan adanya Forum ini, kita semua bisa memperlihatkan kepada Global What is Indonesia all about, apa itu Indonesia," ujar Hendra Purnama, Direktur Investasi Dayamitra Telekomunikasi.

"Program Infrastruktur Telekomunikasi oleh Mitratel juga terus bertumbuh dengan kebutuhan jaringan 5G, Smart city dan pengembangan jaringan di IKN atau Ibukota baru di Indonesia yang memerlukan dana investasi yang besar dengan return paling menarik secara global," lanjut Hendra Purnama.

Destiawan Soewardjono, Presiden Direktur Waskita Karya menjelaskan "Kami sebagai salah satu perusahaan infrastruktur terbesar di Indonesia, memiliki daftar panjang dan kebutuhan proyek infrastuktur yang sangat banyak, untuk itu kami siap berkolaborasi kepada para investor untuk datang ke Indonesia membangun 17ribu pulau di Indonesia."

