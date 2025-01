Bisnis.com, JAKARTA — Peluang Indonesia untuk memperluas pasar ekspor di tengah gejolak global yang menantang dinilai masih cukup terbuka. Sejumlah komoditas cukup menjanjikan.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai Indonesia perlu mencari pasar-pasar negara yang tidak terdampak langsung perang dagang.