Bisnis.com, JAKARTA — Prajogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia saat ini, memiliki rekam jejak bisnis dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) pulp di Tanah Air.

Melalui gurita bisnis Barito Group, taipan yang menurut Forbes real time billionaires per Minggu (17/11/2024) memiliki total harta kekayaan mencapai US$48,2 miliar atau sekitar Rp766,30 triliun (kurs Rp15.898,30 per dollar AS) itu mengawali pembangunan HTI di Sumatra Selatan pada awal dekade 1990-an.