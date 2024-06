Viral "All Eyes on Papua" dan Karut-marut Tata Kelola Sawit RI

Tagar All Eyes on Papua yang viral di media sosial menyiratkan adanya karut marut tata kelola sawit di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan poster bertajuk All Eyes on Papua dari warganet tengah menjadi viral di media sosial. Terpantau pada hari ini, gerakan All Eyes on Papua telah diunggah ulang lebih dari 3 juta kali oleh pengguna media sosial Instagram.

Poster itu berisikan potongan cerita terkait konflik agraria yang melibatkan Suku Awyu di Boven Digoel Papua Selatan dan Suku Moi di Sorong dengan perusahaan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari. Perusahaan sawit itu disebut akan membabat 36.000 hektare lahan yang di dalamnya termasuk kawasan hutan adat.