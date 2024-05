Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat menjadi anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu 3 tahun mendatang.

Hal ini dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dikunjungi oleh Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Presiden Bogor, Selasa (28/5/2024).