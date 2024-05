Bisnis.com, JAKARTA - Harga bawang putih yang makin melonjak dan stoknya menipis di pasar ternyata tak terlepas dari pengaruh importir.

Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat rata-rata harga bawang putih secara nasional per 8 Mei 2024 mencapai Rp46.450 per kilogram atau naik hingga 16,1% dibandingkan dengan Januari 2024. Bahkan, pada 2023, harganya cuma Rp29.350 per kilogram.