Kebijakan HPP gabah naik menjadi Rp6.000 per kg berisiko membuat harga beras naik dan petani susah raih untung.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah diputuskan naik Rp1.000 per kg dari semula Rp5.000 per kg menjadi Rp6.000 per kg di tingkat petani.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan fleksibilitas harga gabah kering panen (GKP) diberlakukan mulai 3 April 2024 hingga 30 Juni 2024.