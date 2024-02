Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah total utang di seluruh dunia mengalami kenaikan sebesar US$15 triliun pada 2023 dari tahun sebelumnya. Hal itu mengantarkan tingkat utang dunia mencapai rekor baru.

The Institute of International Finance (IIF) dalam laporan terbarunya yang bertajuk “Global Debt Monitor: Politics, Policy, and Debt Markets” pada Februari 2024 menyebutkan total utang dunia mencapai US$313 triliun. Sebelumnya, pada 2022, total utang dunia mencapai US$297,7 triliun.