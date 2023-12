Selangkah Lagi BYD Asal China Menyalip Tesla

Bisnis.com, JAKARTA — BYD Auto Co. Ltd. asal China siap menyalip Tesla Motors Inc. sebagai pemimpin baru di arena penjualan kendaraan listrik. Ini akan menjadi titik balik simbolis bagi pasar kendaraan listrik dan konfirmasi lebih lanjut atas semakin besarnya pengaruh China dalam industri otomotif global.

Di sektor yang masih didominasi oleh nama-nama besar seperti Toyota Motor Corp., Volkswagen AG dan General Motors Co., pabrikan China termasuk BYD dan SAIC Motor Corp. sedang membuat terobosan serius.