Alibaba membatalkan rencana untuk sepenuhnya memisahkan atau spin off unit bisnis cloud setelah mempertimbangkan dampak kebijakan AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Amerika Serikat (AS) —yang membatasi akses China terhadap semikonduktor canggih — telah berdampak kepada batalnya rencana Alibaba Group Holding Ltd. melakukan spin off bisnis cloud atau komputasi awan.

Dilansir dari Bloomberg Jumat (17/11/2023), Manajemen Alibaba menyatakan perluasan pembatasan AS terhadap ekspor cip komputasi canggih baru-baru ini telah menciptakan ketidakpastian bagi prospek Cloud Intelligence Group.