Bocoran IEA Soal Target Net Zero saat Bumi Makin Panas

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah kabar-kabar mengkhawatirkan belakangan ini seputar krisis dan perubahan iklim, International Energy Agency (IEA) dalam laporan terbarunya seolah datang dengan harapan. Tentu, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Dalam laporan bertajuk Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach yang dirilis Selasa (26/9/2023), badan internasional yang bermarkas di Paris itu mengatakan bahwa masih ada harapan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius.