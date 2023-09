Perbandingan Harga Beras Negara Asean, Indonesia Termahal?

Bisnis.com, JAKARTA - Harga beras belakangan ini menjadi perhatian publik, karena harganya yang terus merangkak naik. Bahkan harga beras telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.7/2023.

Melansir data panel harga pangan Bapanas, Minggu (10/9/2023) harga rata-rata nasional beras medium tembus Rp12.700 per kilogram atau naik 0,08 persen dari harga kemarin dan beras premium Rp14.330 per kilogram atau naik 0,21 persen. Sebelumnya, pada periode Agustus 2023 harga beras medium rata-rata Rp12.070 per kilogram.