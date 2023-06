Maju Mundur Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae

Bisnis.com, SEOUL - Teriknya sinar matahari kota Sacheon, provinsi Gyeongsang, Korea Selatan pada Jumat (2/6) benar-benar tak bisa dihindari.Hari itu, temperatur udara di salah satu Training Wing 3rd Pangkalan Udara Angkatan Bersenjata Korsel, yang juga bagian dari pabrik milik Korea Aerospace Industries (KAI), mencapai di atas 37 derajat celcius.

Bisnis dan 12 jurnalis yang menjadi peserta The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation, diminta untuk berbaris di belakang pembatas besi yang berjarak sekitar 200 meter dari hanggar pesawat yang dikelola oleh Angkatan Udara Korsel (RoKAF).

Setelah 15 menit menunggu di bawah terik matahari, tiba-tiba terdengar suara menderu yang memecahkan keheningan di Sacheon siang itu.