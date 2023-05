Harga Batu Bara hingga CPO Uji Surplus Neraca Dagang Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet faktor termasuk penurunan harga batu bara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) akan menjadi ujian bagi surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama 35 bulan terakhir.

Surplus neraca perdagangan Indonesia dilaporkan US$2,9 miliar hingga Maret 2023. Rapor itu menyusut dibandingkan dengan US$4,5 miliar periode Maret 2022.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memproyeksikan surplus akan berada di kisaran US$3 miliar - US$4 miliar pada perdagangan April 2023,