Dubes RI untuk Swiss dan Liechtenstein: Eksplorasi Kerja Sama Bilateral di Setiap Lini

Bisnis.com, DAVOS - Ajang World Economic Forum (WEF) 2023 baru saja rampung digelar di Davos, Swiss. Momentum itu turut dimanfaatkan Indonesia untuk mempromosikan potensi kerja sama ekonomi kepada investor global, termasuk Swiss.

Hubungan bilateral Indonesia dan Swiss telah memasuki tahun ke-72. Potensi untuk memperdalam relasi ekonomi kedua negara pun terus dieksplorasi dan ditindaklanjuti dengan kerja sama antarpemerintah, business to business, hingga people to people.

Untuk menggali lebih dalam lagi tentang perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss, berikut kutipan wawancara Bisnis dengan Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Muliaman D. Hadad di Indonesia Pavilion, Davos, Swiss.

Hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss semakin baik. Saya membaginya menjadi tiga layer, hubungan antara pemerintah [G to G], business to business [B to B], dan people to people [P to P]. Hubungan G to G sudah sangat baik, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, kemanusiaan.

Secara ekonomi kita sudah capai free trade agreement dengan Swiss atau IE-CEPA pada 2021. Perjanjian antara Indonesia dengan EFTA ada empat negara Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Bahkan, sangat dramatik karena IE-CEPA kita sempat ditolak oleh NGO lingkungan dan sempat direferendum. Akhirnya kita meyakinkan masyarakat dan menang referendum 52 persen banding 48 persen. Setelah itu, kelapa sawit kita bisa masuk dan hampir 99,9 persen komoditas yang kita ekspor akan bebas tarif.

Dari segi investasi, bilateral investment protection treaty juga sudah ditandatangani, sudah diratifikasi oleh parlemen. Artinya, hubungan G to G sudah sangat optimal memberikan payung. Kuncinya, tanda tangan ini harus diikuti dengan implementasi oleh dunia usaha.