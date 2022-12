Mengurai Potensi & Tantangan Co-firing Biomassa, Jurus Alternatif Transisi Energi RI

Bisnis.com, DENPASAR — Pengembangan co-firing atau pencampuran biomassa dengan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terus digenjot untuk mengakselerasi transisi energi. Implementasi co-firing pun diproyeksikan akan mendatangkan nilai ekonomi yang besar di rantai pasok biomassa.

Program co-firing diharapkan dapat menyumbang 1,73 gigawatt (GW) terhadap bauran energi baru terbarukan (EBT) yang ditargetkan dapat mencapai 23 persen (19,9 GW) pada 2025. Produksi listrik dari biomassa pada 2025 pun ditargetkan mencapai 12,71 terrawatt hour (TWh).

Hitung-hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan perputaran uang pada lini pasok biomassa sebagai bahan bakar pengganti parsial atau bahan campuran batu bara di PLTU dapat mencapai kisaran Rp6,1 triliun sampai dengan Rp8,2 triliun pada 2025 mendatang. Saat itu, kebutuhan biomassa untuk co-firing PLTU ditaksir mencapai 10,2 juta ton.

Perputaran uang yang relatif besar itu berpeluang diserap masyarakat dan koperasi pengepul limbah biomassa setiap tahunnya. Malahan, hitung-hitungan itu bakal bertumbuh seiring dengan komitmen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk mengoptimalkan rantai pasok dan pemanfaatan biomassa tahun depan.

“Kalau target kebutuhan biomassa pada 2025 mencapai 10,2 juta ton, saya kalkulasi potensi nilai ekonominya kurang lebih sekitar Rp6,1 triliun sampai dengan Rp8,2 triliun per tahun,” kata Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov saat dihubungi, Jumat (30/12/2022).

Proyeksi itu berasal dari asumsi harga keekonomian biomassa yang direntang angka Rp600.000 per ton hingga Rp800.000 per ton. Harga pembentuk produk itu sudah memperhitungkan biaya pengolahan serpih kayu serta transportasi dengan radius mencapai 50 kilometer.