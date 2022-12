Nada Sumbang Buat Kebijakan Zero ODOL 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya gencar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2023 justru mendapatkan nada sumbang dari pelaku usaha, bahkan hingga Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kementerian di bawah komando Budi Karya Sumadi tersebut bakal menerapkan larangan truk sarat muatan atau ODOL secara bertahap mulai tahun depan, yakni pada Januari-April 2023 dan Mei 2023 hingga seterusnya.

Pada tahapan pelaksanaan Januari-April 2023, Kemenhub akan melakukan pemantapan penerapan kebijakan dengan sosialisasi dan edukasi final, optimalisasi kinerja jembatan timbang, optimalisasi uji KIR, dan pelaksanaan penegakan hukum.

Artinya, dalam tahapan pelaksanaan ini penegakan hukum sudah dilakukan dengan peringatan dan tilang. Kemudian, pada Mei 2023 dan seterusnya, penegakan hukum akan dilakukan di seluruh aspek dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana menekankan bahwa aspek keselamatan juga menjadi aspek penting yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut. Apalagi, Kemenhub menargetkan penurunan jumlah fatalitas kecelakaan lalu lintas sebesar 65 persen pada 2040.

"Kami juga harus menjaga kepentingan masyarakat yakni menekan jumlah korban jiwa akibat ODOL. Satu nyawa tidak bisa disetarakan dengan uang," katanya dalam webinar, Kamis (15/12/2022).