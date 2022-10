KTT G20 Bali: Depresiasi Dolar AS dan Terulangnya Plaza Accord

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Negara-negara anggota G20 berpotensi meminta Amerika Serikat untuk mendepresiasi dolar AS karena sudah terlalu kuat sehingga dapat berdampak terhadap perekonomian global. Permintaan itu pernah terjadi pada 1985 dalam Plaza Accord.

Ekonom dam Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa indikator perekonomian global saat ini mirip dengan kondisi era 1970-an. Terjadi kenaikan inflasi dan dolar AS yang sangat kuat.

Fluktuasi harga minyak menjadi salah satu penyebab tekanan ekonomi kala itu. Inflasi global melonjak dan sempat menurun tahun depannya, tetapi kemudian kembali melonjak atau membentuk kurva M.

Kala itu, gubernur bank sentral dari sejumlah negara, terutama Jepang meminta Negeri Paman Sam untuk menurunkan nilai tukar dolar AS atau mendepresiasinya. Tingginya nilai tukar itu tidak menguntungkan, baik untuk AS maupun para mitra dagangnya.

Permintaan itu berujung pada tercapainya Plaza Accord, perjanjian antara Negara G5, yaitu AS, Perancis, Jerman Barat, Jepang dan Inggris untuk menurunkan nilai tukar dolar AS terhadap kelima mata uang negara tersebut.

Bhima menilai bahwa permintaan itu berpotensi kembali terulang di KTT G20 Bali yang akan digelar pada 15-16 November 2022.