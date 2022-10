Menilik Jejak Impor Etilen Glikol Indonesia dari India

Bisnis.com, JAKARTA – Melonjaknya kasus anak-anak yang mengalami gagal ginjal, memunculkan persoalan sendiri di Indonesia. Cemaran etilen glikol yang ditemukan pada obat sirup diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia.

Adapun, kasus hampir serupa juga dialami oleh Gambia. Di negara tersebut, obat batuk cair atau parasetamol sirup yang mengandung etilen glikol buatan India dituding menjadi salah satu penyebab utama gagal ginjal anak-anak di Gambia.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun memutuskan untuk menarik empat sirup obat produksi Maiden Pharmaceutical Ltd, India karena memicu kematian pada anak. Keempat jenis sirup yang ditarik WHO itu adalah Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup, dan Magrip N Cold Syrup.

Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengklaim bahwa obat batuk buatan Maiden Pharmaceutical tidak ada yang masuk ke Indonesia.

Selain itu, BPOM menyatakan hasil uji cemaran etilen glikol yang ditemukan pada obat sirup belum bisa dipastikan sebagai penyebab utama gagal ginjal akut.

"Temuan itu belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut," tulis BPOM dalam pernyataannya, Jumat (21/10/2022).