Arah Ekspansi SPBU Swasta dan ‘Berkah’ dari Pertamina

Bisnis.com, PRAYA – Sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seolah mendapatkan ‘durian runtuh’ dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi pada September lalu.

Sebab penyesuaian harga BBM milik Pertamina, terutama BBM bersubsidi, membuat tingkat persaingan antara SPBU Pertamina dan swasta makin mendekati seimbang. Apalagi, selisih harga antara BBM Pertamina dan non-Pertamina kian menyempit.

Seperti diketahui, Pertamina menaikkan harga beberapa produknya mulai 3 September 2022. Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga Solar subsidi berubah dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selanjutnya, harga Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Sejumlah strategi pun disusun oleh para perusahaan SPBU swasta untuk memperbesar bisnisnya dan menggaet lebih banyak pelanggan.

PT Shell Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang menikmati peluang yang hadir dari penyesuaian harga Pertamax, Solar subsidi dan Pertalite dari Pertamina.

Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan, penyesuaian harga BBM oleh Pertamina, cukup berpengaruh terhadap peningkatan penjualan BBM milik Shell.