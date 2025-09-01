Bisnis Indonesia Premium
Menko Airlangga Jamin Stabilitas, Imbau Pengusaha Tetap Tenang

Pemerintah jamin stabilitas ekonomi, Airlangga imbau pengusaha tenang dan optimis. Fundamental ekonomi solid, ekspor-impor terjaga, pasar modal stabil.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 10:04
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah akan menjamin stabilitas ekonomi di tengah gonjang-ganjing selama sepekan terakhir.

Airlangga juga mengimbau para pelaku usaha untuk tetap tenang dan optimistis. Dia memastikan bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan komitmen penuh untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Kami mendorong dan mengimbau para pengusaha untuk tetap tenang dan optimis. Tentu seluruhnya mengunyai tanggung jawab moral kepada bangsa ini untuk mempertahankan roda perekonomian agar penciptaan lapangan kerja dan mereka yang bekerja tetap terjaga,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada pada posisi yang solid. Aktivitas ekspor-impor terjaga dengan neraca perdagangan yang konsisten surplus, pasar modal stabil yang mendapai all time high pekan lalu, dan sistem perbankan nasional berada dalam kondisi sehat.

“Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, sektor riil berjalan secara sinergi,” tambahnya.

Pemerintah, sambung Airlangga, juga terus memastikan stabilitas nilai tukar dan menjaga kepercayaan pelaku pasar. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci agar ekonomi tetap tumbuh positif.

Airlangga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan mengenai konsep Indonesia Incorporated. Artinya, baik pemerintah dan dunia usaha harus terus bergandengan tangan meraih cita-cita Indonesia Maju.

Dia menekankan bahwa suasana yang damai dan saling menghormati akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi terutama menjaga pasar tenaga kerja tetap solid.

“Kita tetap realistis dan juga melihat hal yang mungkin tercapai dengan komitmen penuh agar pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya.

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Topik

