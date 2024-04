Horor! Tol Cipali ke Cikampek Macet Total, Waktu Tempuh 12 Jam

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kemacetan parah terjadi di Tol Cikopo-Palimanan atau tol Cipali menuju tol Cikampek arah Jakarta di saat puncak arus balik Lebaran atau tepatnya pada Minggu malam (14/4/2025) hingga Senin dini hari (15/4/2024).

Salah satu pemudik dari Jawa Tengah (Jateng) mengeluhkan dirinya harus terjebak di kemacetan selama hampir 12 jam di Tol Cipali Km 458 hingga bisa mencapai di Tol Cikampek Km 70.

Hendri, warga Tangerang Selatan, mengaku dia dan keluarga terjebak kemacetan yang parah di Tol Cipali, padahal petugas sudah memberlakukan sistem satu arah atau one way.

"Sekitar pukul 19.00 WIB, saya berangkat dari dari Km 458. Di sana sudah dimulai pembukaan one way di Salatiga. Nah, pukul 06.00 baru sampe Cikampek Utama. Berarti hampir 12 jam ya kena camet. Ini parah sih macetnya, padahal ada one way," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Senin (15/4/2024).

Adapun, pada Senin (15/4/2024) Pukul 01.45 WIB, arus lalu lintas di jalur Cikopo arah Cikampek macet. Mobil yang hendak balik ke Jabodetabek tersendat di jalur tersebut.

Kemacetan terjadi sejak kilometer (KM) 185. Kemacetan terjadi di 2 sisi jalur one way. Kemacetan diduga terjadi karena beberapa pengemudi menggunakan bahu jalan untuk beristirahat. Alhasil, arus lalu lintas di tol tersebut menjadi terhambat.

Kepadatan bahkan terjadi di dua jalur one way. Berdasarkan pantauan Bisnis, setidaknya memerlukan waktu hingga 1 jam untuk menyusuri 11 kilometer ruas tol Cipali.

Perinciannya, tim Bisnis tiba di KM 177 Tol Cipali pada pukul 2.15 WIB dan baru tiba di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 166 pada pukul 3.20 WIB.

Artinya, rata - rata kecepatan kendaraan yang dapat dipacu pemudik hanya mencapai 10 - 11 kilometer per jam. Alhasil, sepanjang perjalanan banyak pemudik yang terpantau memarkirkan kendaraan yang di bahu jalan. Sejalan dengan hal itu, TIP KM 166 terpantau banjir pemudik.

Sebelumnya, Penerapan kebijakan one way di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) bakal dihentikan pada Minggu (14/4/2024) pukul 24.00 WIB.

Head of Corporate Communications Astra Infra Toll Road Deddy Pradityo Opficon mengatakan kebijakan tersebut diambil sesuai diskresi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang menyebutkan one way ke arah Jakarta yang berlaku mulai KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 Tol Cipali dihentikan malam ini.

"Situasi arus lalu lintas di Tol Cipali terpantau ramai lancar," kata Deddy, Minggu (14/4/2024).

Deddy mengatakan, pihaknya mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk dapat merencanakan perjalanan balik dengan baik dan memantau informasi terkini seputar pemberlakuan rekayasa lalin dan kondisi lalu lintas.

