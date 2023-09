Tencent Bicara Soal 'Perang Chip' dan Masa Depan AI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengembangan artificial intelligence (AI) China dapat terdampak 'perang chip' yang melibatkan negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu dengan Amerika Serikat.

Sekadar informasi, perang chip berpotensi pecah menyusul kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memperketat kebijakan eksportasi produk teknologi penopang AI.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan China saat ini tengah berlomba-lomba untuk mengembangkan AI berbasis teks dan grafis. Apalagi, saat ini pemerintah China juga telah mengizinkan pengembangan chatbot AI untuk kepentingan publik.

CEO of Cloud and Smart Industries Group Tencent Dowson Tong mengakui bahwa kebijakan AS bisa berdampak terhadap pengembangan AI di China. Sementara itu, model chip yang berada di China masih di bawah standar.

"Pelanggan kami harus melatih lebih lama model AI ini," kata Dowson, Rabu (6/9/2023).

Tencent sendiri telah meluncurkan AI bernama 'Hunyuan' pada Tencent Global Digital Ecosystem Summit di Shenzhen, China, Kamis (7/9/2023). Mereka kini tengah berupaya mencari jalan keluar untuk mengurangi dampak dari pengetatan kebijakan yang dilakukan AS tersebut.

Dowson menambahkan bahwa saat ini mereka terus berinovasi untuk mengembangkan AI. Bagi Tencent, AI akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan cloud khususnya di bidang komputasi.

"Banyak perusahaan penyedia cloud, seperti Tencent menawarkan model besar seperti Hunyuan untuk aplikasi perusahaan," katanya.

Tencent mencatat bahwa pasar komputasi cloud global terus menjadi sumber pertumbuhan bagi Tencent Cloud. Bisnis internasionalnya saat ini mencakup Jepang, Korea Selatan, Asia Tenggara, Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan wilayah besar lainnya.

Tencent Cloud tercatat memiliki fasilitas pusat data di 26 wilayah, di lima benua dengan 70 zona ketersediaan, serta kapasitas penyimpanan sebesar exabyte.

Pada paruh pertama tahun 2023, misalnya, bisnis internasional Tencent membukukan pertumbuhan pendapatan dua digit, dengan kinerja yang kuat terutama di Jepang, Singapura, Malaysia, Indonesia, Eropa, dan Timur Tengah.

Ekosistem Mitra Global Tencent Cloud – kekuatan pendorong utama bagi bisnis internasionalnya – kini memiliki 11.000 mitra, dengan pendapatan yang didorong oleh mitra tumbuh 66 persen dari tahun ke tahun pada pertengahan tahun 2023.

