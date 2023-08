Harga Pangan Hari ini 4 Agustus, Cabai dam Beras Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang akhir pekan, dua komoditas pangan yakni beras dan cabai tercatat mengalami kenaikan harga, Jumat (4/8/2023).

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada pukul 11:47 WIB, harga cabai rawit merah meroket tinggi 8,32 persen atau naik Rp3.800 menjadi Rp49.450 per kilogram (kg).

Sementara itu, harga cabai hijau juga turut terimbas naik 2,1 persen menjadi Rp41.400 per kg. Berbanding terbalik, harga cabai merah keriting justru turun 0,73 persen menjadi Rp41.050 per kg.

Selanjutnya, beras kualitas bawah I juga terpantau mengalami kenaikan harga 0,4 persen menjadi Rp12.500 per kg. Di samping itu, harga beras kualitas bawah II juga naik 0,41 persen menjadi Rp12.150 per kg.

Adapun, beras kualitas medium I dan II hari ini harganya parkir di level Rp13.500 per kg dan Rp13.350 per kg. Kemudian, beras kualitas super I dan Super II di Rp14.850 per kg dan Rp14.350 per kg.

Aneka bawang pagi ini kompak turun harga. Bawang merah ukuran sedang harganya susut 3,69 persen menjadi Rp33.900 per kg dan bawang putih ukuran sedang turun 1,29 persen menjadi Rp42.000 per kg.

Daging ayam ras segar turun 3,83 persen menjadi Rp35.200 per kg. Seiring dengan hal tersebut, telur ayam ras segar juga tercatat mengalami penurunan harga 0,78 persen menjadi Rp31.800 per kg.

Sementara itu, harga daging sapi juga tengah mengalami penurunan. Daging sapi kualitas 1 dan 2 masing-masing susut 0,18 persen dan 0,46 persen menjadi Rp138.000 per kg dan Rp129.000 per kg.

Gula pasir kualitas premium turun 0,31 persen menjadi Rp16.050 dan gula pasir lokal harganya stagnan di level Rp14.800 per kg.

Terakhir, harga minyak goreng curah juga turun 0,32 persen menjadi Rp15.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerk 1 turun 0,47 persen menjadi Rp21.300 dan minyak goreng kemasan bermerk 2 turun 0,25 persen menjadi Rp19.750.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News