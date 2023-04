Jelang Lebaran, Bansos Telur dan Daging Ayam Mulai Meluncur di 4 Provinsi

Bisnis.com, JAKARTA - Bansos berupa telur dan daging ayam untuk keluarga berisiko stunting (KRS) mulai meluncur di Kantor Pos Bekasi, Sabtu (15/4/2023). Bantuan sosial yang hadir jelang Lebaran 2023 tersebut disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penyaluran bantuan tahap awal ini diberikan kepada 78.000 KRS yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Bantuan yang disalurkan terdiri dari daging ayam ukuran 1 ekor karkas atau sekitar 0,9 hingga 1,1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir.

“Hari ini penyaluran bantuan telur dan daging ayam sudah mulai didistribusikan ke kelompok sasaran yaitu keluarga berisiko stunting secara by name by address,” kata Arief dalam keterangan resmi, Sabtu (15/4/2023).

Secara keseluruhan, bantuan akan didistribusikan di 7 provinsi dengan 3 provinsi lainnya yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat.

Adapun untuk tahap pertama, penyaluran di provinsi Jawa Tengah akan dilakukan kepada sekitar 68.000 KRS yang tersebar di Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Banjarnegara. Kemudian, di provinsi Jawa Timur akan disalurkan kepada sekitar 6.000 KRS yang berlokasi di Mojokerto, dan di Provinsi Banten akan disalurkan kepada sekitar 2.000 KRS yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan. Sementara di provinsi Jawa Barat akan disalurkan kepada sekitar 2.000 KRS yang berlokasi di Cirebon, Bekasi, dan Bogor.

“Kita mulai distribusikan hari ini mengingat momentum lebaran sebentar lagi tiba dan masyarakat tentunya sangat membutuhkan bantuan tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat menekan lonjakan inflasi di tengah naiknya permintaan bahan pangan menjelang lebaran,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam ini akan disalurkan selama tiga bulan ke depan, mulai April, Mei, dan Juni 2023, dengan sasaran penerima sebanyak 1,4 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Bansos pangan berupa telur ayam dan daging ayam ini merupakan upaya pemerintah guna menurunkan kerawanan pangan dan gizi akibat kurangnya asupan protein bagi masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

Selain itu, adanya bantuan ini juga membantu menyerap hasil produksi peternak di hulu.

