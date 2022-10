Freeport Bicara Perpanjangan IUPK, Ini Bocoran Bos Freeport McMoRan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama dengan pemerintah telah memulai diskusi awalan terkait perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI di Tambang Grasberg, Papua yang dijadwalkan berakhir pada 2041.

Berdasarkan laporan keuangan dan operasi kuartal III/2022 Freeport-McMoRan Inc. (FCX), perpanjangan kontrak itu ditargetkan dapat menjaga keberlanjutan operasi dan identifikasi pengembangan sumber daya lanjutan di kawasan Tambang Grasberg tersebut.

“Kita telah melakukan pembahasan awal dan menurut saya ada pengakuan bahwa semua pihak berkepentingan untuk menemukan jalan keluar untuk ini, tidak masuk akal bagi pemangku kepentingan. Bagi kami untuk menjalankan operasi dengan tenggat akhir 2041,” kata Chairman of the Board and CEO Freeport McMoRan Richard C. Adkerson saat Conference Call Kuartal III/2022, Kamis (20/10/2022), waktu setempat.

Richard menambahkan terdapat sumber daya yang berhasil diidentifikasi oleh PTFI pada salah satu kawasan tambang terbesar di dunia itu yang dapat diolah melampaui masa IUPK hingga 2041.

“Karena semua diskusi berlarut-larut tentang kontrak kerja kami. Kami belum melakukan pengeboran deliniasi untuk benar-benar memahami apa yang terjadi pada badan bijih di kedalaman itu,” ujarnya.

Kendati demikian, dia memastikan, hubungan kemitraan FCX dengan pemerintah belakangan ini makin menunjukkan arah yang positif. Misalkan, dia mencontohkan, kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lokasi pertambangan PTFI di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah pada akhir Agustus 2022.

“Dia [Jokowi] menyampaikan banyak hal positif saat kunjungan itu, bagi saya itu sesuatu yang spesial,” ucap Richard.

Adapun, FCX melaporkan penjualan konsolidasi PT-FI mencapai 406 juta pon tembaga dan 476.000 ons emas pada kuartal ketiga 2022. Torehan itu lebih tinggi dari pencatatan periode yang sama tahun lalu dengan penjualan tembaga di angka 378 juta pon dan 399.000 ons emas.

Torehan itu mencerminkan peningkatan operasi di distrik Grasberg, yang diimbangi kadar bijih tembaga lebih rendah. Sementara itu, volume penjualan konsolidasi dari PT-FI diperkirakan mencapai 1,6 miliar pon tembaga dan 1,8 juta ons emas untuk 2022.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengkaji perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI di Tambang Grasberg, Papua berakhir pada 2041.

“Tidak menutup kemungkinan untuk kami pemerintah mengkaji keberlangsungan Freeport pasca kontraknya karena itu kasih kami waktu untuk mengkaji yang baik,” kata Bahlil selepas acara Orasi Ilmiah PTFI di Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (7/10/2022).

Pemerintah, kata Bahlil, berkepentingan untuk menjaga keberlanjutan operasi tambang di salah satu wilayah kerja hasil mineral terbesar di dunia tersebut. Apalagi, investasi yang sudah digelontorkan untuk operasi tersebut terlalu besar dan berpotensi untuk meningkat kembali hingga IUPK berakhir nanti.

Seperti diketahui, kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen yang sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Adapun saham milik pemerintah itu tertuang dari kepemilikan 26,24 persen PT Inalum dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

PTFI menargetkan dapat menyetor uang mencapai US$80 miliar atau setara dengan Rp1.128 triliun, kurs Rp15.230, pada kas negara secara langsung hingga 2041. Asumsinya harga tembaga US$4 dan harga emas berada di kisaran US$1.800 saat itu.

Di sisi lain, PTFI telah mengalokasikan investasi tambahan mencapai US$18,6 miliar atau setara dengan Rp283,76 triliun terkait dengan pengembangan tambang dan hilirisasi tembaga milik perseroan untuk periode 2021 hingga 2041 mendatang.

Investasi yang relatif besar itu dilakukan setelah perhitungan cadangan bijih milik perseroan diproyeksikan masih dapat ditambang hingga 2052 mendatang. Malahan, kapasitas sumber daya bijih potensial untuk dikembangkan berdasarkan perkiraan PTFI berada di kisaran 3 miliar ton.

